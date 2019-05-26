Арум подтвердил, что Ломаченко следующий поединок проведёт с Кэмпбеллом
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко Боб Арум подтвердил, что украинец следующий бой проведёт с британцем Люком Кэмпбеллом.
«Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом в конце августа. Мы смогли об этом договориться с Эдди Хирном. Эдди зарезервировал этот бой для платформы DAZN, а ранее мы с ним организовали бой Василия с Кроллой. Что касается Теофимо Лопеса, то он будет драться за титул по версии IBF», — приводит слова Арума Boxingnews24.
Люк Кэмпбелл, так же как и Ломаченко, является олимпийским чемпионом, но, в отличие от украинца, он брал золото главного спортивного турнира четырёхлетия лишь один раз. В прошлом Люк уже претендовал на титул в профессионалах, но уступил Хорхе Линаресу.
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