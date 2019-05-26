В Уфе пройдёт турнир по муай-тай посвящённый 100-летию Республики Башкортостан

С 7 по 9 июня в Уфе состоится Республиканский турнир по тайскому боксу (муай-тай), посвящённый 100-летию образования Республики Башкортостан. Также в рамках турнира будет проходить судейский семинар



В турнире примут участие мужчины и женщины (старше 18 лет), старшие юноши и девушки (14-15 лет), юниоры и юниорки (16-17 лет). Также состоятся матчевые встречи в возрастных категориях 8-9 лет и 10-11 лет. Кроме этого будут проводиться показательные бои.



Согласно расписанию, в пятницу 7 июня состоится мандатная комиссия, официальная процедура взвешивания и судейский семинар, в субботу 8 июня пройдут предварительные и полуфинальные поединки, финальные противостояния состоятся в воскресенье 9 июня.