Хирн предложил Джойсу в соперники Хрговича

13 июля в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого очередной поединок должен провести небитый британский проспект Джо Джойс. Команда спортсмена сетует, что не может подобрать ему оппонента. Решением проблемы вызвался заняться известный промоутер Эдди Хирн, предложив в соперники Джойсу перспективного хорватского боксёра Филипа Хрговича.

«Энтони Джошуа говорит, что Хргович — блестящий боксёр. Команда Джо Джойса говорит, что никто не хочет выходить с ним на ринг. Хргович готов это сделать. Он может провести бой 13 июля, никаких проблем», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Отметим, Джойс и Хргович — призёры Олимпиады в Рио в супертяжёлом весе. Хорват на турнире завоевал бронзу, уступив в полуфинале французу Тони Йоке. А Джойс стал обладателем серебряной награды, проиграв обидчику Хрговича в решающей схватке.

Добавим, ряд источников сообщает, что на бой с Джойсом уже согласился экс-претендент на титул чемпиона мира Брайант Дженнингс.