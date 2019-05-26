Хирн предложил Джойсу в соперники Хрговича

13 июля в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого очередной поединок должен провести небитый британский проспект Джо Джойс. Команда спортсмена сетует, что не может подобрать ему оппонента. Решением проблемы вызвался заняться известный промоутер Эдди Хирн, предложив в соперники Джойсу перспективного хорватского боксёра Филипа Хрговича.
«Энтони Джошуа говорит, что Хргович — блестящий боксёр. Команда Джо Джойса говорит, что никто не хочет выходить с ним на ринг. Хргович готов это сделать. Он может провести бой 13 июля, никаких проблем», — приводит слова Хирна Boxingnews24.
Отметим, Джойс и Хргович — призёры Олимпиады в Рио в супертяжёлом весе. Хорват на турнире завоевал бронзу, уступив в полуфинале французу Тони Йоке. А Джойс стал обладателем серебряной награды, проиграв обидчику Хрговича в решающей схватке.
Добавим, ряд источников сообщает, что на бой с Джойсом уже согласился экс-претендент на титул чемпиона мира Брайант Дженнингс.
- 26 мая 2019
-
14:36
-
13:47
-
12:59
-
12:26
-
11:49
-
11:23
-
10:46
-
10:08
-
09:17
-
09:17
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57