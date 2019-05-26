Боец UFC Оливейра избил бывшую жену и похитил пятимесячного ребёнка

В Бразилии разразился громкий скандал с бойцом UFC Алексом Оливейрой. 31-летний спортсмен прибыл домой к бывшей жене в состоянии алкогольного опьянения и попросил её позволить ему покатать их совместного пятимесячного ребёнка на велосипеде. Женщина ответила отказом, чем привела Оливейру в ярость. Он схватил её за волосы, вырывал их, а после избил бывшую супругу.

После Оливейра разбил в доме стекло, выломал дверь и схватил ребёнка, фактически похитил. Место преступления он покинул на велосипеде. После стало известно, что Оливейра оставил ребёнка на трассе, доверив младенца сестре, и скрылся. На данный момент место его нахождения неизвестно, сообщает Globo.

Алекс Оливейра выступает в UFC c 2015 года.