Боец UFC Оливейра избил бывшую жену и похитил пятимесячного ребёнка
В Бразилии разразился громкий скандал с бойцом UFC Алексом Оливейрой. 31-летний спортсмен прибыл домой к бывшей жене в состоянии алкогольного опьянения и попросил её позволить ему покатать их совместного пятимесячного ребёнка на велосипеде. Женщина ответила отказом, чем привела Оливейру в ярость. Он схватил её за волосы, вырывал их, а после избил бывшую супругу.
После Оливейра разбил в доме стекло, выломал дверь и схватил ребёнка, фактически похитил. Место преступления он покинул на велосипеде. После стало известно, что Оливейра оставил ребёнка на трассе, доверив младенца сестре, и скрылся. На данный момент место его нахождения неизвестно, сообщает Globo.
Алекс Оливейра выступает в UFC c 2015 года.
- 26 мая 2019
-
16:22
-
15:58
-
14:36
-
13:47
-
12:59
-
12:26
-
11:49
-
11:23
-
10:46
-
10:08
-
09:17
-
09:17
-
00:15
- 25 мая 2019
-
23:58
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
Партнерский контент