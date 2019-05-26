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Тактаров: когда тренировался, подтягивался 50 раз, из них 8 — на одной руке

Тактаров: когда тренировался, подтягивался 50 раз, из них 8 — на одной руке
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мыслями о своей былой физической форме. По его словам, он подтягивался более 50 раз, из них 8 — на одной руке.

«Знаете, чем прекрасно это упражнение? Никто не говорит из знатоков, что ты неправильно делаешь. Поэтому, когда вам что-то говорят, предложите наперегонки по канату. Лучшее упражнение для борцов, вне сомнений. Предплечий и спины, касаемо фигуры.

Это было два года назад. Я весил 103. Когда тренировался и весил 82, от пола залазил 6 раз подряд вместо отдыха, между схватками. Подтягивался более 50 раз, 8 раз на одной руке, но уверен неправильно, как те три монаха на острове, что молиться не умели… По воде ходили и прочее, но молились неправильно», — написал Олег Тактаров в своём «инстаграме».

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