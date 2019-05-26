Крокоп рассказал, как выдал себя за Джо Рогана, чтобы быстрее добраться в отель

Бывший боец UFC Мирко Крокоп рассказал о забавной ситуации в 2009 году, когда он уехал на лимузине в отель вместо комментатора Джо Рогана.



«В 2009 году я дрался на одном из турниров UFC в Германии, в Кёльне. После боя мне хотелось побыстрее принять душ, одеться и добраться до отеля. У нас была по плану встреча с друзьями в городе, и мне очень не хотелось опаздывать. Но до отеля было ехать около девяти километров. Я ходил по парковке, искал такси и увидел лимузин.



На его дверях оказался логотип UFC. Там был турок, который был водителем лимузина. Я спросил у него, едет ли он к отелю. Он решил, что я — Джо Роган. Я ответил, что да, я именно Джо. Он спросил у меня, закончил ли я с работой, я ответил, что готов ехать в отель. Лимузин оказался очень удобным», — приводит слова Мирко Крокопа 24sata.