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Канадского бойца, выигравшего три последних поединка из четырёх, уволили из UFC

Канадского бойца, выигравшего три последних поединка из четырёх, уволили из UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Боец смешанных единоборств Элиас Теодору уволен из UFC, сообщает TSN со ссылкой на свои источники.

«Теодору был одним из лучших канадских проспектов среднего веса в списках UFC и играл очень важную роль в развитии промоушена в Канаде. О причинах увольнения Теодору пока ничего неизвестно», — гласит сообщение на сайте издания.

Всего на счету канадского бойца 11 поединков в UFC, в восьми из которых он одержал победы. В последних четырёх боях Теодору одержал три победы. В последний раз Теодору проигрывал Дереку Брансону единогласным решением судей на турнире UFC в Оттаве 4 мая 2019 года.

Ранее этот же источник сообщил, что из UFC был уволен американский тяжеловес Джастин Уиллис, однако вскоре боец опроверг эту информацию.

Источник: TSN

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