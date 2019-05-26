Канадского бойца, выигравшего три последних поединка из четырёх, уволили из UFC
Боец смешанных единоборств Элиас Теодору уволен из UFC, сообщает TSN со ссылкой на свои источники.
«Теодору был одним из лучших канадских проспектов среднего веса в списках UFC и играл очень важную роль в развитии промоушена в Канаде. О причинах увольнения Теодору пока ничего неизвестно», — гласит сообщение на сайте издания.
Всего на счету канадского бойца 11 поединков в UFC, в восьми из которых он одержал победы. В последних четырёх боях Теодору одержал три победы. В последний раз Теодору проигрывал Дереку Брансону единогласным решением судей на турнире UFC в Оттаве 4 мая 2019 года.
Ранее этот же источник сообщил, что из UFC был уволен американский тяжеловес Джастин Уиллис, однако вскоре боец опроверг эту информацию.
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