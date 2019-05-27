Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, раскрыл подробности инцидента, произошедшего перед боем с Конором Макгрегором. Ирландец вместе с товарищами напал на автобус UFC, в котором находились Нурмагомедов и представители его команды. Этот инцидент стал одним из первых в цепочке событий, породивших неприязнь между двумя спортсменами.

«Когда это произошло, я хотел быстрее выпрыгнуть из автобуса. Хабиб спокойно сидел и улыбался. Я был очень зол, создавалось впечатление, что мы попали в засаду, нас атаковали 20-30 парней! Да, я хотел выпрыгнуть из автобуса, но меня схватил Илир Латифи. Я не хотел оставаться внутри, когда нас хотят убить!

Но Хабиб сказал: «Эй, успокойся! Если приходят гангстеры, они не берут с собой камеры». Но Конор пришёл со своей бригадой и видеокамерами. Хабиб даже не встал, он продолжал улыбаться», — приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.