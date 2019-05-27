Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Роган раскритиковал руководство The One после ужасного нокаута Нортката

Роган раскритиковал руководство The One после ужасного нокаута Нортката
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Комментатор и эксперт Джо Роган поделился мнением о поединке Космо Алешандре и Сейджа Норткатта, который проходил в промоушене The One. По мнению Рогана, руководство промоушена не должно было ставить бывшего бойца UFC Норткатта со столь сильным соперником. Напомним, бой завершился за 29 секунд, после удара Алешандре Норткатт оказался в нокауте, соперник сломал ему восемь лицевых костей. В итоге Норткатта оперировали девять часов.

«Космо Алешандре — боец муай тай мирового уровня. Он находится на совершенно другом уровне. Но, наверное, учитывая, что речь идёт об ММА, он решил согласиться. Он дрался с Сейджем, тот пытался сразиться с ним, но пропустил этот убийственный удар с правой!

Абсолютно ужасный матч. Я не понимаю, как они могли разрешить ему драться с этим парнем. Это было глупо. Сейдж хорош, он очень хорош, но такие поражения негативно влияют на будущее, они вводят в заблуждение», — приводит слова Рогана Bloody Elbow.

Бывшего бойца UFC оперировали восемь часов после нокаута в дебюте в ONE

Источник: Bloody Elbow

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент