Энди Руис-младший: все боятся Джошуа, а я выхожу на ринг, чтобы наносить удары

Мексиканский супертяж Энди Руис-младший заявил, что попытается воспользоваться слабостями чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа во время их поединка, который состоится 1 июня в Нью-Йорке (США).

«У Джошуа есть слабые места. Да, он является сильнейшим в мире, потому что у него есть пояса. Но с кем он дрался? Я спарринговал с его соперниками, они не захотели бы со мной встретиться на ринге.

Мне подходит стиль Джошуа. Да, он большой и сильный парень. Но мой стиль бокса лишит его этих преимуществ. Не имею ничего против Джошуа, я являюсь претендентом, а он — чемпионом. Но на ринге не будет никакого уважения, я постараюсь победить и нокаутировать его.

Многие люди, наблюдающие за мной, думают, что я слишком медлителен, быстро устану. Но у меня отличные комбинации, я хорошо двигаюсь, выкидываю удары, пытаюсь нокаутировать соперников.

Все соперники Джошуа дрались, боясь его. Они двигались, пытаясь лишь избежать ударов. Но я не боюсь его, не боюсь пропустить удар. Я выхожу на ринг, чтобы принимать удары и наносить ответные», — приводит слова Руиса Sky Sports.