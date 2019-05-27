Тренер Нурмагомедова выложил видео, на котором Хабиб борется с отцом

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложил новый видеоролик. Мендес снял, как Нурмагомедов борется со своим отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым — прославленным тренером по борьбе.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мендеса

«Хабиб сказал, что попробует ещё раз, но результат этого поединка будет таким же, ведь Хабиб борется с самым сильным соперником — своим отцом», — сказал Мендес.

Напомним, Нурмагомедов не выходил в октагон с 2018 года, когда он защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора. После того поединка Нурмагомедов спровоцировал потасовку, после чего был дисквалифицирован.

Очередную защиту титула россиянин должен провести 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет Дастин Порье, но контракт на бой ещё не подписан.