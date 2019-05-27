Боец UFC, избивший бывшую жену, согласился сдаться полиции

Боец UFC Алекс Оливейра сдастся полиции после инцидента, случившегося ранее. 31-летний бразилец приехал к бывшей жене, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Оливейра попросил жену разрешить ему покатать пятимесячного ребёнка на велосипеде. После того, как женщина отказалась, Алекс избил её и похитил ребёнка.

Глава местного управления полиции Андре Лоренко сообщил, что с полицейскими связался адвокат бойца. Он заявил, что Алекс планирует сдаться полицейским.

«Если Оливейра не приедет, то мы выдадим ордер на его арест. Расследование уже идёт», — приводит слова Лоренко Globo.

Отметим, что Оливейра разбил несколько окон и выбил дверь в доме бывшей супруги. Ребёнка уже вернули женщине, боец UFC оставил младенца сестре.