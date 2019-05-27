Алексей Егоров встретится с Матеушом Мастернаком 16 июня

Обладатель титула IBF International и чемпион России в первом тяжёлом весе Алексей Егоров (8-0, 6 КО) 16 июня в большом боксёрском шоу в рамках второго Международного боксёрского форума в Екатеринбурге встретится с опытным 32-летним боксёром из Польши Матеушем Мастернаком (41-5, 28 КО), входящим в топ-15 трёх ведущих боксёрских организаций, сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».



В этом боксёрском шоу, которое состоится 16 июня в Екатеринбурге на площадке КРК «Уралец», пройдут титульные бои по версиям всех ведущих профессиональных организаций. В главном поединке этого вечера бокса выйдет на ринг бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии и бывший обладатель титула WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий «Русская Кувалда» Кудряшов (23-2, 23 КО).



Второй Международный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных мировых организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Федерацию бокса России и лидирующие промоутерские компании страны. Участники форума планируют достичь стратегических договорённостей по развитию бокса.