Андраде: Енджейчик нужно заслужить свой шанс побороться за чемпионский пояс

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде заявила, что Йоанне Енджейчик нужно заслужить свой титульный шанс.
«Все ждут, что я буду драться с Йоанной Енджейчик, но ей нужно заслужить свой шанс побороться за чемпионский пояс. Когда я встречалась с ней, я потерпела поражение, и мне пришлось выиграть три боя с бойцами высочайшего класса, чтобы заслужить себе ещё один титульный шанс», — приводит слова Джессики Андраде MMAFighting.
Напомним, что Джессика Андраде завоевала титул UFC на турнире UFC 237 11 мая 2019 года, победив Роуз Намаюнас. Йоанна Енджейчик потерпела три поражения в последних четырёх поединках.
Бой с Джессикой Андраде для Енджейчик был последней успешной защитой титула в минимальном весе, после этого Енджейчик уступила Роуз Намаюнас.
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