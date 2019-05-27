Андраде: Енджейчик нужно заслужить свой шанс побороться за чемпионский пояс

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде заявила, что Йоанне Енджейчик нужно заслужить свой титульный шанс.



«Все ждут, что я буду драться с Йоанной Енджейчик, но ей нужно заслужить свой шанс побороться за чемпионский пояс. Когда я встречалась с ней, я потерпела поражение, и мне пришлось выиграть три боя с бойцами высочайшего класса, чтобы заслужить себе ещё один титульный шанс», — приводит слова Джессики Андраде MMAFighting.



Напомним, что Джессика Андраде завоевала титул UFC на турнире UFC 237 11 мая 2019 года, победив Роуз Намаюнас. Йоанна Енджейчик потерпела три поражения в последних четырёх поединках.



Бой с Джессикой Андраде для Енджейчик был последней успешной защитой титула в минимальном весе, после этого Енджейчик уступила Роуз Намаюнас.