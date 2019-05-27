Александр Емельяненко станцевал под битбокс

Российский боец Александр Емельненко опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором он исполняет танец под битбокс.
Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Последние два боя Емельяненко сорвались. Он должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.
Сейчас российский боец готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Пока стороны не достигли соглашения о проведении боя, но активно обмениваются негативными комментариями в социальных сетях.
Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что он готов организовать бой Емельяненко с российским боцйом Сергеем Харитоновым. За этот бой Емельяненко и Харитонову могут предложить по 10 млн рублей.
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