Пётр Ян: сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь
Российский боец Пётр Ян сообщил, что отправился в Чикаго для того, чтобы завершить подготовку к турниру UFC 238, который состоится 8 июня. Его соперником станет седьмой номер рейтинга легчайшего веса Джимми Ривьера.
«До взвешивания осталось 11 дней. Этого должно хватить, чтобы спокойно пройти акклиматизацию и “весогонку”. Мы уже забронировали гостиницу в Чикаго, рядом с которой есть зал, где мы проведём часть тренировок. Сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь», — приводит слова Петра Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
Вместе с Петром в Чикаго прилетят бойцы Денис Лаврентьев и Алексей Сорокин, а также менеджер бойца Саят Абдурахманов. Все они выступят на турнире в качестве секундантов.
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