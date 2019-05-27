Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян: сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь

Пётр Ян: сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец Пётр Ян сообщил, что отправился в Чикаго для того, чтобы завершить подготовку к турниру UFC 238, который состоится 8 июня. Его соперником станет седьмой номер рейтинга легчайшего веса Джимми Ривьера.

«До взвешивания осталось 11 дней. Этого должно хватить, чтобы спокойно пройти акклиматизацию и “весогонку”. Мы уже забронировали гостиницу в Чикаго, рядом с которой есть зал, где мы проведём часть тренировок. Сейчас мой вес 68,5 кг, осталось согнать всего семь», — приводит слова Петра Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Вместе с Петром в Чикаго прилетят бойцы Денис Лаврентьев и Алексей Сорокин, а также менеджер бойца Саят Абдурахманов. Все они выступят на турнире в качестве секундантов.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент