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На строящемся автодроме «Игора» обрушились строительные леса

На строящемся автодроме «Игора» обрушились строительные леса
Бокс/ММА 0

Компания «СТЗ», которая является техническим заказчиком строительства автоспортивного комплекса «Игора-Драйв» подтвердила факт обрушения строительных лесов на площадке при подготовке к строительным работам. Есть несколько пострадавших в этом инциденте.

«Пострадавшие госпитализированы, и им оказывается медицинская помощь. Компания делает все возможное для выяснения причин случившегося и заботы о пострадавших», — цитирует заявление компании «СТЗ» информационное агентство ТАСС.

Ранее стало известно об обрушении строительных лесов на площадке, где шла подготовка к работам. Руководство организации находится на месте инцидента и выясняет его причины. Площадь обрушения составляет около 350 квадратных метров.

Фото: Прокуратура Ленинградской области
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Источник: ТАСС

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