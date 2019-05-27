На строящемся автодроме «Игора» обрушились строительные леса
Компания «СТЗ», которая является техническим заказчиком строительства автоспортивного комплекса «Игора-Драйв» подтвердила факт обрушения строительных лесов на площадке при подготовке к строительным работам. Есть несколько пострадавших в этом инциденте.
«Пострадавшие госпитализированы, и им оказывается медицинская помощь. Компания делает все возможное для выяснения причин случившегося и заботы о пострадавших», — цитирует заявление компании «СТЗ» информационное агентство ТАСС.
Ранее стало известно об обрушении строительных лесов на площадке, где шла подготовка к работам. Руководство организации находится на месте инцидента и выясняет его причины. Площадь обрушения составляет около 350 квадратных метров.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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