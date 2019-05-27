Томпсон: с удовольствием провёл бы реванши с Тиллом, Петтисом и Вудли
Боец UFC Стивен Томпсон подчеркнул, что с удовольствием провёл бы реванши с несколькими бойцами.
«Тилл и Масвидаль — одни из лучших бойцов мира, которых многие просто не понимают и не принимают. Обычный фанат наблюдает за этими боями и не понимает, что они лучшие. Я предсказывал, что Тилл выиграет бой с Хорхе. Я ожидал, что он сделает это. Опять же, это спорт и здесь может случиться что угодно.
Его поймали так же, как в своё время меня. Я побеждал Энтони Петтиса. Я бы победил его в 9 случаях из 10. Так и там. Даррен Тилл выигрывал бой, но Масвидаль смог его финишировать.
Я бы хотел вернуться с Дарреном в октагон. Я с удовольствием провёл бы реванши с Тиллом, Энтони Петтисом и Тайроном Вудли», — приводит слова Стивена Томпсона MMAFighting.
- 28 мая 2019
-
00:54
- 27 мая 2019
-
23:50
-
21:35
-
19:44
-
18:59
-
18:36
-
15:32
-
14:19
-
14:00
-
13:05
-
12:45
-
12:21
-
11:44
-
10:37
-
10:07
-
09:33
-
01:30
- 26 мая 2019
-
23:47
-
22:54
-
21:30
-
19:30
-
17:22
-
16:22
-
15:58
-
14:36
-
13:47
-
12:59
-
12:26
-
11:49
-
11:23
-
10:46
-
10:08
-
09:17
-
09:17
-
00:15
Партнерский контент