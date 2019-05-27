Томпсон: с удовольствием провёл бы реванши с Тиллом, Петтисом и Вудли

Боец UFC Стивен Томпсон подчеркнул, что с удовольствием провёл бы реванши с несколькими бойцами.



«Тилл и Масвидаль — одни из лучших бойцов мира, которых многие просто не понимают и не принимают. Обычный фанат наблюдает за этими боями и не понимает, что они лучшие. Я предсказывал, что Тилл выиграет бой с Хорхе. Я ожидал, что он сделает это. Опять же, это спорт и здесь может случиться что угодно.



Его поймали так же, как в своё время меня. Я побеждал Энтони Петтиса. Я бы победил его в 9 случаях из 10. Так и там. Даррен Тилл выигрывал бой, но Масвидаль смог его финишировать.



Я бы хотел вернуться с Дарреном в октагон. Я с удовольствием провёл бы реванши с Тиллом, Энтони Петтисом и Тайроном Вудли», — приводит слова Стивена Томпсона MMAFighting.