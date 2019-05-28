Фрейре: уверен, что побил бы Холлоуэя

Чемпион Bellator в лёгком и полулёгком весе Патрисиу Фрейре уверен, что он смог бы победить чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.



«Я лучший в полулёгком весе на планете. Я бы смог побить Макса Холлоуэя. Точно так же, как я был уверен в победе над Майклом Чендлером, я уверен, что побил бы Макса. Для меня он всё тот же Макс, что проиграл Конору Макгрегору. Он не изменился.



Но у него большой арсенал способностей. Он высокий, хорошо пользуется своим размахом рук. Он хорошо боксирует, что показал дважды в боях с Жозе Алду. Но стоит ему встретить кого-то, кто способен выдержать его темп боя и у него возникают проблемы. У меня есть силы и выносливость, есть мощь. Ему было бы не устоять передо мной», — приводит слова Патрисиу Фрейре BJPenn.