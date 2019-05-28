Фабер сообщил, что возвращается в UFC

Боец UFC Юрайя Фабер заявил о возвращении в ММА. Ветеран объявил, что хочет вернуться в октагон во время турнира UFC, который пройдёт 13 июля в Сакраменто — родном городе Фабера.

«Я знаю, что могу успешно выступать. После завершения карьеры я продолжал тренироваться. Сейчас я нахожусь в отличной форме. Почему я решил закончить выступления? Возможно, это звучит забавно, но мне просто тогда хотелось всё закончить», — цитирует Фабера MMAMania.

Напомним, свой последний поединок Фабер провёл в 2016 году. Тогда он победил Брэда Пикетта на турнире UFC в Сакраменто. До этого Юрайя впервые в своей карьере потерпел два поражения.

Будущий соперник Фабера пока неизвестен. Также руководство UFC не подтвердило, что Юрайя проведёт бой в Сакраменто.