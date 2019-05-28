Чемпионка UFC Андраде сфотографировалась обнажённой с поясом

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде опубликовала фотографию с чемпионским поясом. На фотографии Андраде предстала без одежды, прикрывшись поясом.

Посмотреть эту фотографию можно в «инстаграме» спортсменки.

Напомним, Андраде завоевала титул после того, как техническим нокаутом победила Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.

Отметим, что Андраде является открытой лесбиянкой. Сама Джессика говорила, что сексуальная ориентация не мешает ей драться с другими женщинами. Также Андраде как-то заметила, что с помощью UFC хотела бы показать, что лесбиянки являются нормальными женщинами. Спортсменка как-то посетовала, что в ММА сложно признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за осуждения.