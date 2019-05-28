Бутенко: Дазаев более неудобный для меня соперник, чем Грабович

Капитан бойцовского клуба Ferrum, бывший чемпион M-1 Challenge 32-летний украинский боец Александр Бутенко (47-14) рассказал о подготовке к июньскому турниру М-1 Challenge в Нур-Султане (Казахстан) и смене соперника. По его словам, смена оппонента повлияла на ход подготовки к бою, её пришлось корректировать. Напомним, соперником Бутенко станет казахстанский боец Гойти Дазаев (8-1). Этот бой пройдёт 28 июня.

«Сейчас нахожусь в Москве, где прохожу первый этап подготовки. Пришлось вносить небольшие коррективы в тренировочный процесс в связи со сменой соперника. Мы начали плотно готовиться под Грабовича, изначально именно он рассматривался в качестве оппонента.

Он знает, что я буду бороться, но, тем не менее, я поставил акцент на борьбу, на свою сильную сторону. Именно в борьбе я видел своё преимущество и ключ к победе в бою. Но сейчас мне поменяли соперника. Он более неудобный для меня, поэтому и тактика на бой будет другой", — сказал Бутенко.