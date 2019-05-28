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Усман: надеюсь, Ковингтон покажет себя мужчиной и примет бой

Усман: надеюсь, Ковингтон покажет себя мужчиной и примет бой
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что с нетерпением ждёт возвращения в октагон и первой защиты титула. Усман завоевал чемпионский пояс, победив Тайрона Вудли на турнире UFC 235, проходившем в марте 2019 года. Из-за травм нигерийцу пришлось отказаться от тренировок, но боец рассчитывает, что сможет вернуться в клетку к концу года.

«Меня убивает то, что я даже не могу тренироваться. Я такой человек, который получает удовольствие от тренировок, мне нравится активность. Для меня важнее всего вернуться, как только я буду здоров. Тогда я смогу биться, подтвержу статус чемпиона.

Хочу защитить титул с Колби Ковингтоном. Я хочу встретиться с ним уже три года. Мне предлагали этот бой уже четыре-пять раз, я соглашался. Но он постоянно отказывался от боя. Надеюсь, что он покажет себя мужчиной и примет этот бой», — цитирует Усмана BJ Penn.

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Источник: BJPenn.com

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