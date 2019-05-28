Мальдонадо: не знаю, сколько ещё моё тело сможет выдерживать удары
Бывший боец UFC и профессиональный боксёр Фабио Мальдонадо признался, что не знает, сколько ещё сможет продолжать карьеру. 25 мая Мальдонадо потерпел поражение от Майкла Хантера, соперник отправил Фабио в нокаут.
«У меня был очень тяжёлый поединок. Этот бой мог вывести меня в топ-10 тяжеловесов в мире, но Хантер всё сделал правильно и победил меня во втором раунде. Я думаю, что судьи слишком рано остановили бой, но Хантер был суперфаворитом с самого начала.
Я всю жизнь бьюсь на ринге с лучшими в мире, неважно, в боксе я или в ММА. Мне нужно провести собственную оценку своих сил. Не знаю, сколько ещё моё тело сможет выдерживать такие удары. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Мальдонадо Bloody Elbow.
Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо
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