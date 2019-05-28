Усик вернётся на ринг в сентябре

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик, который планирует дебютировать в супертяжёлом весе, вернётся на ринг в сентябре, сообщает Boxingnews24 со ссылкой на сопромоутера украинца Эдди Хирна.

Усик должен был провести первый бой в хэвивейте 25 мая, предполагалось, что он встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира Карлосом Такамом. Тем не менее травма бицепса вынудила Александра сняться с турнира в Оксон-Хилле. Пока не сообщается, будет в сентябре Усик боксировать с Такамом или нет. Но если бой с украинцем принесёт Карлосу желаемый гонорар, он, вероятнее всего, дождётся именно этой встречи.

Последний раз Усик выходил на ринг в ноябре 2018 года. Тогда он нокаутировал Тони Беллью.