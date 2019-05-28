Два россиянина прекратили сотрудничество с UFC

Руководство UFC прекратило партнёрство с рядом бойцов. Так было официально подтверждено об отчислении из организации средневеса Элиаса Теодору. Кроме того промоушен избавился от Уилсона Рейса, Эрика Шелтона и Марсело Гольма, сообщает MMA Fighting.

Гольм, к слову, предыдущий поединок в UFC провёл на турнире в Санкт-Петербурге. Там он менее чем за один раунд был нокаутирован Сергеем Павловичем.

Также из ростера UFC выбыли два россиянина. Но в отношении них не совсем понятно, были они отчислены или ушли из промоушена сами. Речь идёт о Абдулкериме Эдилове и Дмитрии Смолякове.

Первый провёл в UFC всего один поединок. В сентябре 2017 года он нокаутировал Бояна Михайловича. Что касается Смолякова, то он вернулся в UFC лишь недавно. В апреле 2019 года он досрочно проиграл бывшему игроку в американский футбол Грегу Харди. После того президент UFC Дэна Уайт подверг Смолякова жёсткой критике.

Всего в UFC Смоляков провёл три встречи и во всех из них проиграл.