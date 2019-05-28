Эрисланди Лара встретится с братом Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 31 августа. Его соперником станет брат чемпиона мира в среднем Сауля Альвареса. Правда, при этом кубинец не уточнил, какой именно.

«Предположительно, я проведу поединок 31 августа и встречусь с братом Сауля Альвареса. Я не знаю, как его зовут, но знаю, что это Альварес. Скоро мы начнём тренировочный лагерь», — приводит слова Лары BoxingScene.

Вероятнее всего, речь идёт о Рамоне Альваресе, так как Рикардо Альварес не выступал с 2014 года, а Ригоберто Альварес официально объявил о завершении карьеры.

Отметим, что на счету Рамона Альвареса есть ряд заметных поединков. Так, он уступил экс-чемпиону мира Антонио Маргарито и проигрывал Омару Чавесу.

Добавим также, что Эрисланди Лара в 2014 году боксировал с Саулем Альваресом и проиграл тогда раздельным решением судей. Такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию.