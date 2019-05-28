Эрисланди Лара встретится с братом Сауля Альвареса

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 31 августа. Его соперником станет брат чемпиона мира в среднем Сауля Альвареса. Правда, при этом кубинец не уточнил, какой именно.
«Предположительно, я проведу поединок 31 августа и встречусь с братом Сауля Альвареса. Я не знаю, как его зовут, но знаю, что это Альварес. Скоро мы начнём тренировочный лагерь», — приводит слова Лары BoxingScene.
Вероятнее всего, речь идёт о Рамоне Альваресе, так как Рикардо Альварес не выступал с 2014 года, а Ригоберто Альварес официально объявил о завершении карьеры.
Отметим, что на счету Рамона Альвареса есть ряд заметных поединков. Так, он уступил экс-чемпиону мира Антонио Маргарито и проигрывал Омару Чавесу.
Добавим также, что Эрисланди Лара в 2014 году боксировал с Саулем Альваресом и проиграл тогда раздельным решением судей. Такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию.
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