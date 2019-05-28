Дэнис: ударил Хабиба несколько раз, это было весело

7 октября 2018 года в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок в UFC, в котором встретились чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде. После завершения схватки в зале началась массовая драка, спровоцированная Нурмагомедовым.
Хабиб атаковал спарринг-партнёра Макгрегора, бойца Bellator Дилона Дэниса, который позволял себе делать провокационные высказывания в адрес Нурмагомедова. Невзирая на громкий скандал, Дэнис назвал всё произошедшее «весельем» и добавил, что в тот вечер ему удалось донести до Хабиба несколько ударов.
«Я ударил его несколько раз. Это было весело, я бы не стал вам врать. Но если бы такое случилось в клубе, меня бы посадили», — приводит слова Дэниса New York Post.
- 28 мая 2019
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
18:41
-
17:51
-
16:29
-
15:00
-
13:35
-
12:45
-
12:16
-
11:32
-
11:04
-
10:47
-
09:24
-
00:54
- 27 мая 2019
-
23:50
-
21:35
-
19:44
-
18:59
-
18:36
-
15:32
-
14:19
-
14:00
-
13:05
-
12:45
-
12:21
-
11:44
-
10:37
-
10:07
-
09:33
-
01:30
- 26 мая 2019
-
23:47
-
22:54
-
21:30
-
19:30