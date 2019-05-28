Дэнис: ударил Хабиба несколько раз, это было весело

7 октября 2018 года в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок в UFC, в котором встретились чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде. После завершения схватки в зале началась массовая драка, спровоцированная Нурмагомедовым.

Хабиб атаковал спарринг-партнёра Макгрегора, бойца Bellator Дилона Дэниса, который позволял себе делать провокационные высказывания в адрес Нурмагомедова. Невзирая на громкий скандал, Дэнис назвал всё произошедшее «весельем» и добавил, что в тот вечер ему удалось донести до Хабиба несколько ударов.

«Я ударил его несколько раз. Это было весело, я бы не стал вам врать. Но если бы такое случилось в клубе, меня бы посадили», — приводит слова Дэниса New York Post.