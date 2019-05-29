Крид: Хабиб — крутой боец, но и Макгрегор мне тоже нравится

Известный певец Егор Крид рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг отмены его концерта в Махачкале в 2018 году. Тогда против мероприятия выступил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. В итоге, под давлением общественности, исполнитель вынужден был отказаться от поездки в Дагестан.

«Хабиб не отменял мой концерт. Это мы отменили концерт, хотя нам до последнего звонили и просили этого не делать. Но я объясню, почему мы приняли решение это сделать. Буквально за три дня до концерта я просматривал „Инстаграм“ и не понял, откуда столько угроз пошло в мой адрес. Затем последователи Хабиба начали делать какие-то общие мероприятия. Что-то вроде угроз побить тех парней, которые пойдут на концерт. Также они говорили, что девушки, которые пойдут на концерт, совсем не девушки. Это всё стало приобретать такой резонанс и я подумал, что это небезопасно для моей аудитории. Меня просили не отменять концерт, просили не подводить, но я сказал, что не могу подвести поклонников.



Но я и сейчас остаюсь поклонником Хабиба. У меня нет такого, что кто-то меня не любит и в ответ я не буду любить его. Я не могу сказать, что я буду за него болеть, но он крутой боец. Не могу сказать, что я его супер-фанат. Есть Конор, который мне тоже нравится. Если бы Конор на бой с Хабибом вышел под мою песню, это было бы смешно», — рассказал Крид в интервью, размещённом на YouTube-канале «вДудь».