Кроуфорд: надеюсь, Турман займётся Пакьяо, желаю ему победы
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от поединка Мэнни Пакьяо и Кита Турмана. Этот бой состоится 20 июля. Как заявил Кроуфорд, он будет поддерживать Турмана, с которым его связывают приятельские отношения.
«Я знаю Турмана ещё со времён выступления в любителях. Я желаю ему самого лучшего. Надеюсь, что он выйдет на ринг и займётся Пакьяо, победит его. После этого он сможет перейти на более высокую ступень в карьере», — цитирует Кроуфорда FightHype.
Напомним, сам Кроуфорд в апреле победил британского боксёра Амира Хана. Турман не исключил, что в случае поражения от Пакьяо завершит карьеру. В то же время американец пообещал, что нанесёт поражение филиппинцу, после чего тот решит уйти из бокса.
Пакьяо: заставлю Турмана проглотить каждое его слово
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