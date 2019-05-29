Головкин — о бывшем тренере: мне нравятся честные отношения, а не фальшивые

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию с расставанием с тренером Абелем Санчесом. Бывший наставник Головкина заявил, что на решение Геннадия повлияла жадность. Также Санчес сказал, что чувствует себя так, будто потерял сына. Головкин теперь сотрудничает с тренером Джонатаном Бэнксом.

«Сейчас мне комфортно. Рядом со мной сильные люди, которые верят в меня, а я — в них. Я наслаждаюсь взаимоотношениями с этими людьми. Отношения более честные, не фальшивые.

Абель сперва сказал об отношении ко мне как к сыну. Но затем он начал говорить, что всё это лишь бизнес. Как так?

Джонатан учит меня новым вещам, он не учит меня тому, что мы делали с Абелем. У нас очень много бокса. Сейчас я чувствую себя тинейджером, который пришёл в новую школу», — приводит слова Головкина BoxingScene.