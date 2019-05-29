Роган заявил, что хотел бы увидеть бой Нганну и Уайлдера

Известный эксперт ММА Джо Роган признался, что ему был бы интересен бой звезды UFC Фрэнсиса Нганну и чемпиона мира по боксу по версии WBC Деонтея Уайлдера.
«Запомните мои слова, если Нганну вдруг решит попробовать себя в боксе в тяжёлом весе, он там соберёт пару скальпов.
Конечно, потребуется много времени, чтобы подняться на уровень Уайлдера. Деонтей — чемпион мира, он ещё никогда не проигрывал. Понятно, что сейчас Нганну не готов к такому поединку. Но однажды он может подняться на нужный уровень. Уайлдер — не самый быстрый парень, мы ведь говорим не о Мохаммеде Али или Флойде Мейвезере. Деонтей полагается на свою мощь и удар», — цитирует Рогана BloodyElbow.
Следующим соперником Нганну станет Жуниор дос Сантос. Этот поединок состоится на турнире UFC в июне.
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