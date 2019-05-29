Певец Крид — о ситуации с Хабибом: мне пришлось нанять охранника

Российский певец Егор Крид рассказал, что стал опасаться за свою безопасность после скандальной истории с концертом в Махачкале. Тогда против мероприятия выступил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Концерт в итоге был отменён.
«Когда случилась ситуация с Хабибом, в Москве и на гастролях по России очень часто было такое, что ночью в отеле стучали в двери, ждали чего-то. Движуха началась после истории с Хабибом. Не знаю, что они хотели: либо спросить «как дела?», либо избить. Скорее второе.
До этого у меня был только водитель. Потом я взял себе телохранителя, от которого позже отказался. Но решил вернуть, когда произошла эта ситуация. У меня много хейтеров и людей, которые меня не любят», — рассказал Крид в интервью, размещённом на YouTube-канале «вДудь».
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