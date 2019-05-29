Бархатов: отмена боя не выбила меня из колеи

Не знающий поражений российский полулегковес Никита Бархатов (2-0), представляющий клуб Ferrum, должен был провести поединок в Санкт-Петербурге 7 июня, однако в связи с отменой совместного турнира M-1 Global и Telesport поединок был отменён.

Боец продолжает тренировки и готов принять участие в одном из летних турниров. По словам президента M-1 Global Вадима Финкельштейна, в июле организация проведёт турнир серии M-1 Challenge в Ингушетии, а в августе — в Оренбурге. Бархатов на старте своей карьеры одержал две досрочные победы на турнирах Road to M-1 в Челябинске и M-1 Challenge 98.

«Отмена боя меня никак не выбила из колеи. Такие вещи случаются, поэтому я сохранил боевой настрой и готов провести следующий поединок в ближайшее время. Конечно, немного обидно, потому что я был хорошо готов к бою, но впереди будет ещё немало поединков, поэтому я не расстроен.

Сейчас я нахожусь в хорошей форме, поддерживаю её и готов выступить на ближайших турнирах в начале лета: в июне или июле. В данный момент я тренируюсь у себя дома с личным тренером, а дальнейшие мои планы будут зависеть от даты следующего поединка», — заявил Бархатов.