Президентом Федерации тайского бокса Приморского края избран Денис Мясников

Советник первого вице-президента Федерации тайского бокса России Андрей Домашенкин по поручению первого вице-президента ФТБР Сергея Бусыгина с рабочим визитом посетил Владивосток. Итогом командировки стало избрание на должность президента Федерации тайского бокса Приморского края Дениса Мясникова. Также был выбран главный тренер сборной Приморского края, им стал Андрей Шемелёв.

Приморская федерация тайского бокса вскоре получит государственную аккредитацию. Тайский бокс развивается во Владивостоке и других крупных городах этого региона: Находке и Артёме. Приморские города в ближайшее время начнут принимать турниры.