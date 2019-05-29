Источник: Уайлдер и Ортис проведут бой-реванш 28 сентября

Журналист Майк Коппинджер сообщил, что чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер будет проводить защиту титула 28 сентября 2019 года. Следующим соперником Уайлдера станет кубинец Луис Ортис.

Сам Уайлдер уже подтвердил, что готовится к бою-реваншу с Ортисом. Ранее соперники уже встречались весной 2018 года. Тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.

Напомним, в мае 2019 года Уайлдер успешно защитил титул, нокаутировав Доминика Бризила уже в первом раунде. Деонтей является непобеждённым чемпионом. У Ортиса пока лишь одно поражение, которое ему нанёс Уайлдер.

Ортис после первого поединка с Уайлдером остался недоволен результатом. Кубинец заявил, что лидировал по очкам перед тем, как пропустил решающий удар.