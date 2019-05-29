Чемпион ОИ Тищенко узнал соперника по титульному бою

Боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко (4-0, 2ко) проведёт свой следующий бой против действующего чемпиона Африки Абрахама Табула (16-1-1, 13ко). Поединок будет титульным: на кону будет стоять пояс WBO Intercontinental в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).
Табул выступает как профессионал с 2016 года. В этом году он завоевал свой первый титул в карьере и вошёл в рейтинг WBO, где занимает 13-ю строчку в тяжёлом весе.
Дебют Тищенко в профессиональном боксе состоялся меньше года назад. За это время он провёл четыре успешных боя. Впервые он выйдет на 10-раундовый поединок. Стоит отметить, что в 2016 году Тищенко выиграл золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Титул WBO Intercontinental является вакантным, и победа в этом поединке даст возможность одному из боксёров попасть в топ-10 сильнейших в рейтинге Всемирной боксёрской организации.
Поединок Тищенко vs Табул пройдёт в рамках вечера тяжеловесов, который станет частью II Всемирного боксёрского форума. Напомним, что с 12 по 17 июня в Екатеринбурге соберутся главы всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах. Более подробная информация о форуме доступна на сайте gbf2019.com.
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