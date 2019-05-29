Головкин: полностью уверен, что бой с Альваресом состоится
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин заявил, что обязательно проведёт очередной боё с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Головкина, поединок может состояться уже в сентябре 2019 года. Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды, первый бой закончился ничьей, а второй — победой с мексиканцем.
«Я полностью уверен, что этот бой состоится. Для меня очень важно закончить эту серию победой. Нужно делать шаг за шагом. Давайте проведём бой с Альваресом, а затем уже решим, переходить в другую весовую категорию или нет», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, следующим соперником Головкина станет канадец Стиви Роллс. Этот поединок состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
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