Боец UFC отсудил у производителя спортивного питания $ 27,5 млн

Боец UFC Йоэль Ромеро выиграл суд против производителя спортивного питания по делу об отстранении спортсмена на шесть месяцев в связи с провалом допинг-теста. Ромеро удалось доказать, что дело было именно в спортивном питании, и срок его отстранения был сокращён, а сам боец принял решение подать в суд на компанию Gold Star Performance Products.
Ромеро так и не дождался ответа от компании и выиграл иск из-за неявки ответчика в суд. По решению суда Ромеро получит $ 27,5 млн компенсации.
«Я очень счастлив. Дело не в деньгах, я очень рад тому, что всё теперь чисто и понятно. Нельзя спать спокойной, когда люди называют тебя «Солдатом стероидов». Это очень важный момент, потому что я знаю, что никогда ничего не принимал запрещённого в своей жизни», — приводит слова Йоэля Ромеро ESPN.
- 29 мая 2019
-
17:25
-
16:52
-
15:55
-
15:12
-
14:44
-
13:56
-
13:38
-
12:08
-
10:25
-
09:45
-
08:57
-
00:47
- 28 мая 2019
-
23:39
-
22:55
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
18:41
-
17:51
-
16:29
-
15:00
-
13:35
-
12:45
-
12:16
-
11:32
-
11:04
-
10:47
-
09:24
-
00:54
- 27 мая 2019
-
23:50
-
21:35
-
19:44
-
18:59
-
18:36
-
15:32