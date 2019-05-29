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Боец UFC отсудил у производителя спортивного питания $ 27,5 млн

Боец UFC отсудил у производителя спортивного питания $ 27,5 млн
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Йоэль Ромеро выиграл суд против производителя спортивного питания по делу об отстранении спортсмена на шесть месяцев в связи с провалом допинг-теста. Ромеро удалось доказать, что дело было именно в спортивном питании, и срок его отстранения был сокращён, а сам боец принял решение подать в суд на компанию Gold Star Performance Products.

Ромеро так и не дождался ответа от компании и выиграл иск из-за неявки ответчика в суд. По решению суда Ромеро получит $ 27,5 млн компенсации.

«Я очень счастлив. Дело не в деньгах, я очень рад тому, что всё теперь чисто и понятно. Нельзя спать спокойной, когда люди называют тебя «Солдатом стероидов». Это очень важный момент, потому что я знаю, что никогда ничего не принимал запрещённого в своей жизни», — приводит слова Йоэля Ромеро ESPN.

Источник: ESPN US

Заглавное фото: Rey Del Rio/Getty Images

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