Боец UFC отсудил у производителя спортивного питания $ 27,5 млн

Боец UFC Йоэль Ромеро выиграл суд против производителя спортивного питания по делу об отстранении спортсмена на шесть месяцев в связи с провалом допинг-теста. Ромеро удалось доказать, что дело было именно в спортивном питании, и срок его отстранения был сокращён, а сам боец принял решение подать в суд на компанию Gold Star Performance Products.



Ромеро так и не дождался ответа от компании и выиграл иск из-за неявки ответчика в суд. По решению суда Ромеро получит $ 27,5 млн компенсации.



«Я очень счастлив. Дело не в деньгах, я очень рад тому, что всё теперь чисто и понятно. Нельзя спать спокойной, когда люди называют тебя «Солдатом стероидов». Это очень важный момент, потому что я знаю, что никогда ничего не принимал запрещённого в своей жизни», — приводит слова Йоэля Ромеро ESPN.