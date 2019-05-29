Бывший боец UFC Сантос подписал контракт с АСА

Бывший боец UFC Бруно Сантос подписал контракт с российским промоушеном Absolute Championship Akhmat, сообщает пресс-служба организации. О том, кто станет первым соперником бразильца и когда он дебютирует, в организации пока не сообщается.
Бруно Сантос начал свою профессиональную карьеру в промоушене Prime в 2007 году, выиграв первые 13 поединков в карьере. После этого бойца пригласили в UFC, где он дебютировал не столь удачно, проиграв Кшиштофу Йотко в первом же поединке в американской организации. После этого Сантос провёл ещё два боя в UFC, в одном одержав победу, а второй проиграв. Это поражение, датированное 2014 годом, является последним в карьере бразильца.
В последний раз в октагон Сантос выходил 20 октября 2018 года в лиге PFL, сведя вничью поединок с Садибу Саем.
- 29 мая 2019
-
19:03
-
17:25
-
16:52
-
15:55
-
15:12
-
14:44
-
13:56
-
13:38
-
12:08
-
10:25
-
09:45
-
08:57
-
00:47
- 28 мая 2019
-
23:39
-
22:55
-
21:58
-
20:59
-
19:58
-
18:41
-
17:51
-
16:29
-
15:00
-
13:35
-
12:45
-
12:16
-
11:32
-
11:04
-
10:47
-
09:24
-
00:54
- 27 мая 2019
-
23:50
-
21:35
-
19:44
-
18:59
-
18:36