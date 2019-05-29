Бывший боец UFC Сантос подписал контракт с АСА

Бывший боец UFC Бруно Сантос подписал контракт с российским промоушеном Absolute Championship Akhmat, сообщает пресс-служба организации. О том, кто станет первым соперником бразильца и когда он дебютирует, в организации пока не сообщается.



Бруно Сантос начал свою профессиональную карьеру в промоушене Prime в 2007 году, выиграв первые 13 поединков в карьере. После этого бойца пригласили в UFC, где он дебютировал не столь удачно, проиграв Кшиштофу Йотко в первом же поединке в американской организации. После этого Сантос провёл ещё два боя в UFC, в одном одержав победу, а второй проиграв. Это поражение, датированное 2014 годом, является последним в карьере бразильца.



В последний раз в октагон Сантос выходил 20 октября 2018 года в лиге PFL, сведя вничью поединок с Садибу Саем.