Роган: Кормье по силам побить Миочича
Известный комментатор Джо Роган уверен, что у Стипе Миочича большие шансы в бою с Даниэлем Кормье.
«В первом бою Даниэль Кормье нанёс чертовски сильный удар, но у Стипе Миочича был целый год, чтобы подготовиться к реваншу и провести работу над ошибками, поэтому я уверен, что Миочичу по силам вернуть себе чемпионский пояс. Это не станет для него проблемой. Стипе — опытный ветеран. Он скромный, но в нём скрывается самый настоящий зверь. Он сделает всё возможное, чтобы вернуть себе титул», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Стипе Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.
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