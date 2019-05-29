Роган: Кормье по силам побить Миочича

Известный комментатор Джо Роган уверен, что у Стипе Миочича большие шансы в бою с Даниэлем Кормье.



«В первом бою Даниэль Кормье нанёс чертовски сильный удар, но у Стипе Миочича был целый год, чтобы подготовиться к реваншу и провести работу над ошибками, поэтому я уверен, что Миочичу по силам вернуть себе чемпионский пояс. Это не станет для него проблемой. Стипе — опытный ветеран. Он скромный, но в нём скрывается самый настоящий зверь. Он сделает всё возможное, чтобы вернуть себе титул», — приводит слова Джо Рогана BJPenn.



Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Стипе Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.