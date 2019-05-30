Джошуа: не думаю, что американский зритель легко примет меня
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа подчеркнул, что ему будет нелегко добиться расположения американской публики в поединке с Энди Руисом. По словам Джошуа ему нужно вести себя как настоящий воин.
«Я хочу нокаут. Я буду наносить тяжёлые удары, в итоге мой соперник будет нокаутирован. Я всегда стараюсь делать это именно для фанатов, но самое главное — добиться победы любой ценой.
Я должен проявить себя наилучшим образом, не думаю, что американский зритель легко примет меня. В США, если вы хотите добиться уважения, нужно вести себя как настоящий воин. У них лучшие чемпионы в истории бокса, так что мне нужно постараться, чтобы они вписали моё имя в свои летописи», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.
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