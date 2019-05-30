Висмурадов: поговорив с Кадыровым, решили, что Эдилов и Бибулатов покинут UFC

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов сообщил, что бойцы ММА Абдул-Керим Эдилов и Магомед Бибулатов не были уволены из UFC, а ушли из организации добровольно, чтобы выступать в АСА.

«В социальных сетях распространяется ложная информация, что бойцы клуба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов и Магомед Бибулатов уволены из UFC. Естественно, это неправда.

Решение о том, что Абдул-Керим и Магомед покинут организацию, приняло руководство БК «Ахмат» после разговора с моим дорогим братом, главой Чечни, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.

Вместе мы пришли к выводу, что лучше драться в родной организации ACA, где спортсмены стабильно будут получать поединки и им не придётся месяцами находиться вдали от дома.

Бойцы клуба «АХМАТ» не раз доказывали, что являются одними из сильнейших в мире и способны побеждать на самом высоком уровне. Уверен: главные победы Абдул-Керима и Магомеда ещё впереди. «Ахмат» – сила!» — написал Висмурадов в своём «инстаграме».