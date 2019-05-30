Джошуа: я бы предпочёл сразиться с Уайлдером через два года

Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал решение чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера провести бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом. Джошуа и Уайлдер уже давно обсуждают собственный бой, но пока так и не договорились о поединке.

«Если бы не давление, от которого я не могу скрыться, в отличие от Уайлдера, я бы дрался с каким-нибудь Джо, я бы дрался с кем угодно.

Поверьте, я бы лучше сразился с Уайлдером через два года, ведь тогда я стану сильнее и лучше. Сравните меня сегодняшнего с тем, который два года назад дрался за титул IBF с Чарльзом Мартином. А теперь представьте меня через два. Буду ли я лучше?» — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Джошуа 1 июня проведёт защиту титулов в поединке с Энди Руисом-младшим.