Джошуа: я бы предпочёл сразиться с Уайлдером через два года
Британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал решение чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера провести бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом. Джошуа и Уайлдер уже давно обсуждают собственный бой, но пока так и не договорились о поединке.
«Если бы не давление, от которого я не могу скрыться, в отличие от Уайлдера, я бы дрался с каким-нибудь Джо, я бы дрался с кем угодно.
Поверьте, я бы лучше сразился с Уайлдером через два года, ведь тогда я стану сильнее и лучше. Сравните меня сегодняшнего с тем, который два года назад дрался за титул IBF с Чарльзом Мартином. А теперь представьте меня через два. Буду ли я лучше?» — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Джошуа 1 июня проведёт защиту титулов в поединке с Энди Руисом-младшим.
Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа, я ведь говорил
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