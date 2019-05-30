Хребтов: мы видим у Коновалова большой резерв для развития

Спортивный директор бойцовского клуба Ferrum Александр Хребтов рассказал о новичке команды 26-летнем казахстанском средневесе Максиме Коновалове (9-3-1) и дальнейших перспективах его карьеры в ММА.

Напомним, на прошлой неделе Коновалов заключил с клубом трёхлетний контракт. На счету бойца девять побед, восемь из них одержаны досрочно, также он потерпел три поражения. На данный момент победная серия Коновалова насчитывает четыре поединка (Максим не проигрывает с 2017 года), во всех он одержал досрочные победы.

«Коновалов — перспективный универсал, у которого на хорошем уровне и грепплинг, и ударная техника. Он достаточно быстро развивается и показывает неплохие результаты, прибавляет от турнира к турниру. Также у него растёт уровень соперников.

Последний его оппонент, с которым он свёл поединок вничью, достаточно опытный боец Василий Курочкин. На Максима мы возлагаем большие надежды, видим у него хороший резерв для развития и будем помогать ему раскрыть его в полной мере. Путь Коновалова как бойца и путь нашего бойцовского клуба в чём-то схожи. Мы стремительно развиваемся и преследуем самые высокие цели.

После выступления на турнире RCC Intro в Екатеринбурге Максим две недели вообще не тренировался. Сейчас он уже приступил к полноценным тренировкам по ММА и постепенно входит в тренировочный процесс.

Структура самого процесса для него поменялась. Пока у нас не подписан контракт на следующий бой, но мы планируем провести его в июле. Подготовка Коновалова будет проходить согласно заранее утверждённому тренировочному плану. Пока не буду говорить, где и в какой организации может пройти его бой. Эту информацию мы огласим после подписания контракта», — заявил Хребтов.