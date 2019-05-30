Обнародован предварительный состав женской сборной России по тайскому боксу

Федерация тайского бокса России (ФТБР) опубликовала списки предварительного состава сборной России по тайскому боксу (женский сегмент), который примет участие в чемпионате мира 2019 года (IFMA) в Таиланде. Турнир пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке.

Предварительный состав сборной России (женщины):

45 кг — Негодина Вера

48 кг — Буга Вера

51 кг — Долгова Екатерина

54 кг — Тинчурина Альмира

57 кг — Климова Мария

60 кг — Винникова Екатерина

63,5 кг — Прокофьева Вероника

67 кг — Непианиди Анастасия

71 кг — Овчинникова Алина

75 кг — Ларионова Ирина

Свыше 75 кг — Жбанкова Виктория

Отметим, что на чемпионате мира 2018 года в Мексике российская сборная заняла первое общекомандное место (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые медали). Чемпионами мира среди мужчин в своих весовых категориях стали: Холмурод Рахимов (54 кг), Айк Бегян (60 кг). Золотые награды среди женщин на счету Светланы Винниковой (63,5 кг), Анастасии Непианиди (67 кг), Ирины Ларионовой (75 кг), Виктории Жбанковой (свыше 75 кг).