Шлеменко раскритиковал Ковальчука за пропаганду алкоголя

Российский боец ММА, бывший чемпион промоушена Bellator Александр Шлеменко раскритиковал капитана сборной России по хоккею Илью Ковальчука, рассказавшего о пользе пива. Ранее Ковальчук заявил, что пиво помогает ему восстанавливаться.

«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь, да ещё и рекомендуют его.

Никакого восстановления тут и близко быть не может. Это приводит к тому, что вы теряете ещё больше здоровья.

В нашей стране огромные проблемы с алкоголем. Видимо, Илья Ковальчук мало общается с простыми людьми, мало ездит по стране. Может, вообще не живёт в нашей стране. И поэтому не видит последствий, к которым приводит такая пропаганда.

Каждая вторая, а то и первая семья в нашей стране пострадала от алкоголя. Кто-то умер, у кого-то семья развалилась.

Наша задача – не давать хода такой пропаганде. Публичным людям стоит внимательнее относиться к тому, что они говорят», — написал Шлеменко в «Инстаграме».