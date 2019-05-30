Фьюри: меня не интересует бой с Уайтом, но если он сильно хочет, изобью его

Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что его не интересует поединок с Диллианом Уайтом. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сказал, что организация планирует провести бой Уайта и Фьюри, а победитель сможет сразиться за пояс WBC с Деонтеем Уайлдером. После этого Фьюри заявил, что проведёт бой, если на кону будет стоять бриллиантовый пояс WBC. Впрочем, теперь британец поменял мнение.

«Я не думаю, что этот бой состоится. Мне неинтересен бой с Уайтом. Считаю его обычным бомжом, не заслуживающим внимания. Если он очень хочет, нокаутирую и изобью его.

Но вы знаете, что сперва мне нужно перешагнуть через Тома Шварца. А вообще, мне не нравится, когда мне говорят, что я должен делать. Обычно это не приводит к хорошему», — приводит слова Фьюри TalkSport.