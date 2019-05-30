Рашад Эванс: Джон Джонс является лучшим бойцом в истории ММА
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Рашад Эванс считает, что Джон Джонс является лучшим бойцом смешанных единоборств в истории спорта. Эванс проиграл Джонсу в 2012 году единогласным решением судей.
«Джон Джонс, безо всяких сомнений, лучший боец, с которым я бился. Я встречался в клетке с такими легендами смешанных единоборств, как Лиотто Мачида, Чак Лиддел, Дэн Хендерсон, и ни у кого не было таких навыков, как у Джонса.
Да, он часто попадает в неприятные истории вне октагона, я бы не стал называть его образцом для подражания, но, учитывая бойцовские качества, он просто находится на ином уровне в сравнении с другими бойцами. Думаю, что Джон Джонс является лучшим бойцом в истории ММА», — приводит слова Рашада Эванса LowKickMMA.
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