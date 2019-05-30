Российский боец Царукян встретится с Обин-Мерсье на турнире UFC 240

Российский боец UFC Арман Царукян вернётся в октагон 27 июля 2018 года на турнире UFC 240, сообщает пресс-служба организации. Соперником россиянина станет канадский боец Оливье Обин-Мерсье.



Царукян дебютировал в промоушене на турнире UFC в Санкт-Петербурге, соперником Армана был соотечественник — Ислам Махачев. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей. На счету Царукяна 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал тринадцать побед.



Обин-Мерсье в последний раз выходил в октагон 8 декабря 2018 года на турнире UFC 231 и проиграл Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей. Это поражение стало для канадца вторым подряд и четвёртым в 15 поединках в карьере.